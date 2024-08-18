الكشف عن حالة جوميز لاعب ليل بعد إصابة خطيرة في الرأس

المصدر: رويترز

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أعلن أوليفييه ليتانج رئيس نادي ليل أن أنجيل جوميز لاعب خط وسط الفريق يتعافى بشكل جيد بعد نقله إلى المستشفى بسبب إصابة خطيرة في الرأس أفقدته الوعي خلال مواجهة ستاد رانس أمس السبت في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وتوقفت المباراة لأكثر من 30 دقيقة بسبب تلقي جوميز (23 عاما) العلاج على أرض الملعب بعد اصطدامه بلاعب خط وسط رانس أمادو كوني في الدقيقة 11. وخرج على محفة بينما هتف مشجعو الناديين باسم لاعب مانشستر يونايتد السابق.

واستكملت المباراة بعد طرد كوني وإضافة 34 دقيقة كوقت بدل ضائع في الشوط الأول، وفاز ليل 2-صفر بعدما سجل بافود دياكيتي وجونثان ديفيد هدفا في نهاية كل شوط.

وقال ليتانج بعد المباراة "أنجيل جوميز يتحسن بشكل جيد، لكننا سننتظر لمعرفة كيف سيقضي الليلة، مع خضوعه لفحوصات إضافية، قبل أن نقول إننا لدينا نهاية سعيدة".

وقال برونو جينيسيو مدرب ليل إنه علم على الفور أن الإصابة خطيرة وإنه شعر بالإحباط لأن العلاج الطبي على أرض الملعب لم يتم بشكل أسرع.

وقال جينيسيو في مقابلة بعد المباراة "كنا خائفين للغاية. الأخبار الأخيرة مطمئنة إلى حد ما، لكن من الأفضل أن نكون حذرين.

"كنت غاضبا، لأنه من الصعب رؤية أحد لاعبيك على أرض الملعب. نقضي الكثير من الوقت معا، نحن عائلة، ورؤية أحد لاعبينا يتعرض للهجوم، لأنه هجوم، أمر صعب للغاية".

وقال جينيسيو إن بعض لاعبيه كانوا على وشك البكاء أثناء المحنة.

وأضاف "أحسنتم على إنجاز المهمة، لأن الأمر ليس سهلا أبدا، أفكارنا مع أنجيل، نحن سعداء بتلقي أول أخبار مطمئنة.

"سأل أنجيل عما إذا كان سيلعب يوم السبت (المقبل)، وهي علامة جيدة أن لديه حس الفكاهة. بالنسبة لي كانت المباراة هامشية".

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