جنوة يفرض التعادل على إنتر ميلان بالدوري الإيطالي

المصدر: رويترز

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استهل إنتر ميلان رحلة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالتعادل 2-2 مع مضيفه جنوة اليوم السبت بعدما تلقت شباكه هدفا في اللحظات الأخيرة سجله جونيور ميسياس لأصحاب الأرض.

وكان أليساندرو فولياكو لاعب جنوة قد افتتح التسجيل في الدقيقة 20 من مسافة قريبة مستغلا كرة ارتدت من العارضة.

وبعد عشر دقائق، لعب ماركوس تورام ضربة رأس قوية مستغلا عرضية من نيكولو باريلا ليدرك التعادل.

وضغط إنتر في الشوط الثاني ونجح في التقدم في النتيجة قبل دقائق من نهاية المباراة، عندما وضع تورام الكرة في المرمى بحنكة.

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لمس يان بيسيك الكرة بيده داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها ميسياس لكن حارس المرمى يان سومر تصدى لها قبل أن يضع اللاعب البرازيلي الكرة في الشباك.

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