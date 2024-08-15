في مستهل بطولة "الليغا" بلباو يتعادل مع خيتافي

المصدر: د ب أ

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خيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على لقاء أتلتيك بلباو مع ضيفه خيتافي، اليوم الخميس، في المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبادر بلباو بالتسجيل عن طريق أوهيان سانسيت في الدقيقة 27، محرزا أول أهداف المسابقة في الموسم الجديد، وأحرز النيجيري كريسانتوس اوتشي هدف التعادل لخيتافي في الدقيقة 64.

وبتلك النتيجة، حصل أتلتيك بلباو وخيتافي على أول نقطة في مسيرتهما بالمسابقة خلال الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يلتقي ريال بيتيس مع ضيفه جيرونا في وقت لاحق اليوم بالمرحلة الأولى للمسابقة.

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