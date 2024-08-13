موناكو يقسو على برشلونة بثلاثية ويتوج بكأس "جوهان جامبر" الودي

المصدر: د ب أ

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وجه برشلونة صدمة لجماهيره، قبل أيام قليلة على انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتلقى برشلونة خسارة قاسية صفر / 3 أمام ضيفه موناكو الفرنسي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين على كأس جوهان جامبر.

وتقام المباراة على كأس جوهان جامبر سنويا في برشلونة، حيث تأتي دائما كأخر استعدادات الفريق الكتالوني لافتتاح الموسم كل عام.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، افتتح السنغالي الصاعد لامين كامارا التسجيل لموناكو في الدقيقة 50، فيما أضاف زميلاه السويسري بريل إيمبولو وإلياس بن صغير الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 57 و86 على الترتيب.

وتأتي تلك الخسارة قبل لقاء برشلونة الافتتاحي في الموسم الجديد للدوري الإسباني أمام مضيفه بلنسية يوم السبت القادم على ملعب (ميستايا).

ويأمل برشلونة في استعادة بريقه الذي فقده في الموسم الماضي، بعدما فشل في الفوز بلقبي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة لخروجه من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، وخسارته لقب كأس السوبر الإسباني.

في المقابل، يأتي هذا الانتصار ليشكل دفعة قوية لموناكو، الذي يستعد لمواجهة ضيفه سانت إيتيان يوم السبت القادم أيضا في مستهل لقاءاته بالموسم الجديد للدوري الفرنسي.

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