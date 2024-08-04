إصابات جديدة تضرب مانشستر يونايتد بعد مباراة ليفربول الودية

المصدر: د ب أ

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تواصلت محنة مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الخاصة بالإصابات، بعدما اضطر الثلاثي آرون فان بيساكا وفيكتور ليندلوف وجوني إيفانز للخروج من المباراة الودية التي خسرها الفريق أمام ليفربول بثلاثية نظيفة في ساوث كارولينا أمس السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن إريك تن هاج، المدير الفني، يتعين عليه أن يتعامل مع العديد من الإصابات خلال جولة الفريق في الولايات المتحدة الامريكية استعدادا للموسم المقبل، حيث خسر جهود ليني يورو، المنضم حديثا، لثلاثة اشهر بسبب إصابة في القدم، بينما تعرض المهاجم راسموس هويلوند لشد في أوتار الركبة في المباراة التي خسرها أمام أرسنال.

وتعرض يونايتد للمزيد من المشاكل في المباراة التي فاز فيها على ريال بيتيس، حيث خرج ماركوس راشفورد وأنتوني بسبب الإصابة، وذلك رغم أنهما شاركا في جزء بسيط في المباراة أمام ليفربول، ولكن ظهر أن الثلاثي الدفاعي بيساكا، وليندلوف وإيفانز لم يتمكنوا من استكمال المباراة.

وتم تبديل ليندلوف بين الشوطين كإجراء احترازي، بينما انسحب إيفانز بسبب المرض.

وسقط بيساكا، الذي ارتبط اسمه بالانتقال لويستهام في فترة الانتقالات، في الدقيقة 80 وحصل على العلاج في الملعب قبل أن يشارك جيمس سكانلون بدلا منه، بينما كان ويل فيش /21 عاما/ غير قادر على مواصلة اللعب بعد تدخل مع هارفي بلاير، لاعب ليفربول.

ولم يشارك هاري ماجوير في المباراة أمام ليفربول كإجراء احترازي.

وقال تن هاج لقناة النادي التليفزيونية :" يجب علينا أن نرى ما حدث".

وأضاف :" تشخيص ويل فيش هو إصابة ناتجة عن تصادم. وكان علينا أن نستبدل جوني إيفانز بين الشوطين لأنه كان مريضا. فيكتور ليندلوف تم استبداله كإجراء احترازي. لذلك نعم هناك بعض الإصابات، ولكن يجب أن ننتظر لمعرفة مدى قوة هذه الإصابات".

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