ميلان يهزم سيتي وأرسنال يفوز على مانشستر يونايتد في الولايات المتحدة

المصدر: د ب أ

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تغلب ميلان الإيطالي على مانشستر سيتي الإنجليزي 3-2 وأرسنال الإنجليزي على مانشستر يونايتد 2-1 خلال جولة هذه الأندية في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الكروي الجديد.

في المباراة الأولى في نيويورك، افتتح المهاجم النروجي العملاق إرلينغ هالاند التسجيل لسيتي بطل إنكلترا الموسم الفائت للمرة الرابعة تواليا (19)، لكن لورنتسو كولومبو ادرك التعادل لميلان بقيادة مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا (30) قبل ان يسجل اللاعب ذاته هدف التقدم بعدها بأربع دقائق.

نجح سيتي في ادراك التعادل بواسطة جيمس ماكاتي بكرة رأسية مستغلا تمريرة عرضية (55)، لكن الكلمة الأخيرة كانت لميلان الذي سجل له ماركو ناستي هدف الفوز (78).

والخسارة هي الثانية لسيتي في جولته الأميركية بعد سقوطه أمام سلتيك الاسكتلندي 3-4 الثلاثاء الماضي.

وفي لوس أنجليس، تقدم مانشستر يونايتد بواسطة مهاجمه الدنماركي الدولي راسموس هويلوند بعد مرور 10 دقائق لكن الأخير تعرض لإصابة عضلية بعدها بثلاث دقائق ولم يكمل المباراة.

أدرك أرسنال التعادل بواسطة مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس من مسافة قريبة (26).

وتعرض لاعب آخر من مانشستر يونايتد هو مدافعه الشاب الفرنسي ليني يورو المنتقل اليه حديثا من ليل قبل اسبوعين في صفقة بلغت 62 مليون يورو، للاصابة في كاحله خلال الشوط الأول ولم يكمل المباراة بدوره.

ونجح البرازيلي الآخر غابريال مارتينيلي الذي شارك في الشوط الثاني في حسم النتيجة لصالح فريق شمال لندن قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.

وعلى الرغم من انتهاء المباراة بفوز أرسنال، خاض الفريقان ركلات الترجيح بحسب الاتفاق المبرم مع الجهة المنظمة وانتهت الحصة بفوز مانشستر يونايتد 4-3.

وفي مباراة ثالثة، مني تشلسي الإنكليزي بهزيمة ثقيلة أمام سلتيك 1-4.

وسجل مات أورايلي (19) والياباني كيوغو فوروهاشي (33) والهندوراسي لويس بالما (76) ومايكل جونستون (79) اهداف سلتيك، والفرنسي كريستوفر نكونكو (89 من ركلة جزاء) هدف تشلسي.

وكان تشلسي تعادل مع مواطنه ريكسهام 2-2 قبل أيام.

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