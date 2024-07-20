نيوكاسل يتعاقد مع المدافع الصربي الشاب بيفاس

المصدر: رويترز

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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت تعاقده مع المدافع الصربي الشاب ميودراغ بيفاس (19 عاما) لاعب فريق إدينستفو أوب الصربي.

وأمضى بيفاس معظم سنوات شبابه في النمسا قبل الانضمام لإدينستفو في العام الماضي.

وقال دارين أيليس الرئيس التنفيذي لنيوكاسل في بيان "ميودراغ صاحب موهبة واعدة وأمامه مستقبل كبير."

وأكد بيفاس "أرى مشروع النادي وهو يبدو واعدا وهو ما ساعد في إقناعي للموافقة على الانضمام إلى نيوكاسل."

وسيبدأ نيوكاسل مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة ساوثهامبتون الصاعد حديثا في 17 أغسطس المقبل.

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