دي ماريا: كنت أحلم باعتزال اللعب الدولي بهذه الطريقة

المصدر: د ب أ

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أكد أنخيل دي ماريا، لاعب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، إنه كان يحلم دائما بإنهاء مسيرته كلاعب دولي بعد تتويجه بلقب بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024).

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي والـ16 في تاريخه، عقب فوزه 1 / صفر على منتخب كولومبيا، مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الاثنين بالتوقيت العالمي)، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي استضافتها الولايات المتحدة.

وقال دي ماريا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وهو يبكي :" كان هذا مكتوبا، كان بهذه الطريقة. حلمت دائما أننا سنفوز بكأس هذه البطولة، وأنني سأعتزل بهذه الطريقة".

وأضاف :" لدي الكثير من المشاعر الجميلة التي لا يمكن وصفها. سأظل ممتنا للأبد لهذا الجيل الذي جعلني أحقق أشياء كنت أعتقد أنها كثيرة".

وكان أنخيل يبكي من الفرح، حيث كانت هذه هي المباراة النهائية السابعة التي يخوضها دي ماريا مع المنتخب الوطني، كما أنه توج باللقب الدولي الرابع على التوالي :كوبا أمريكا 2021، وفيناليسما 2022 وكأس العالم 2022 بقطر، وبطولة كوبا أمريكا 2024.

وكان دي ماريا، الذي ولد 14 فبراير 1988، يحلم دائما بتحقيق النجاح في كرة القدم الاحترافية. ولكن كل ما حققه مع المنتخب الأرجنتيني كان يصعب تخيله.

وشارك دي ماريا للمرة الأولى مع المنتخب الارجنتيني في 6 سبتمبر 2008 أمام باراجواي في مباراة بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2010.

وكانت تلك المباراة هي بداية لمسيرة استثنائية تضمنت خوضه 154 مبارا دولية على مدار 16 عاما، ويعد دي ماريا ثالث أكثر لاعب مشاركة مع المنتخب الأرجنتيني خلف ليونيل ميسي (186) وخلف خافيير ماسيكرانو (147).

وقال دي ماريا عن مسيرته :"لا يوجد أفضل من إنهاء مسيرتي بهذه الطريقة. ليس من السهل الوصول للمباريات النهائية والفوز بها. أعلم هذا لأنني خضت تجربة خسارة المباريات النهائية. والآن يحدث هذا : في مرحلة كان يجب أن يحدث هذا".

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