ميسي يغادر الملعب بعد إصابته في نهائي كوبا أمريكا

المصدر: رويترز

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غادر ليونيل ميسي قائد الأرجنتين الملعب في الشوط الثاني من نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم أمام كولومبيا اليوم الاثنين بسبب ما يبدو أنه إصابة في كاحله ليضع نهاية لما يرجح أن تكون آخر بطولة دولية للاعب البالغ عمره 37 عاما.

وسقط مهاجم إنتر ميامي في الدقيقة 64 وغادر الملعب وسط تصفيق حار من المشجعين في ملعب هارد روك في فلوريدا.

وشوهد الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات وهو يبكي على مقاعد البدلاء مع وضع كيس من الثلج على كاحله.

وبدا أن ميسي أصيب في كاحله في الدقيقة 36 بعد اصطدام مع سانتياجو أرياس، وبينما عاد للوقوف على قدميه بعد تلقي العلاج وكان من الواضح أن الإصابة أثرت عليه في بقية الشوط الأول.

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