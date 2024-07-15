ميسي يفض شراكته مع ماسكيرانو ويحقق رقما جديدا في كوبا أمريكا 2024

المصدر: د ب أ

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واصل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية خلال مسيرته الحافلة مع الساحرة المستديرة، حيث كان على موعد مع إنجاز جديد في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا).

وتواجد ميسي في القائمة الأساسية لمنتخب الأرجنتين خلال لقائه مع نظيره الكولومبي في المباراة النهائية للمسابقة القارية، المقامة في الولايات المتحدة، مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينتش).

وبات هذا هو النهائي الخامس لكوبا أمريكا الذي يخوضه ميسي في مشواره الكروي، لينفرد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات النهائية في تاريخ المسابقة الدولية الأقدم والأعرق على مستوى المنتخبات في العالم، بعدما كان يتقاسمه مع مواطنه المعتزل خافيير ماسكيرانو، الذي شارك في 4 نهائيات.

وكان ميسي شارك في المباريات النهائية لنسخ 2007 و2015 و2016 و2021 و2024 بالبطولة.

وأصبح هذا هو الرقم القياسي الثالث الذي يحققه ميسي في النسخة الحالية لكوبا أمريكا، بعدما بات أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ المسابقة، برصيد 39 لقاء ، كما بات ثاني لاعب يهز الشباك في 6 نسخ مختلفة بالبطولة.

وكان ميسي أحرز هدفا خلال فوز الأرجنتين 2 / صفر على كندا بالدور قبل النهائي للبطولة، ليكرر إنجاز البرازيلي الراحل زيزينيو، الذي تمكن من التسجيل في 6 نسخ للبطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1916.

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