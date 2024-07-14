الأرجنتين تواجه كولومبيا وتطمح لإنجاز جديد في كوبا أمريكا

المصدر: رويترز

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ستسعى الأرجنتين بكل ما أوتيت من قوة للانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم وإحرازه للمرة 16 في تاريخها عندما تواجه كولومبيا في نهائي البطولة القارية بولاية فلوريدا الأمريكية صباح غد الاثنين.

وسيمنح الفوز الأرجنتين حاملة اللقب فرصة تخطي أوروغواي التي تتساوى معها في عدد مرات الفوز بالبطولة (15 لقبا) وتصبح أنجح فريق في تاريخ كوبا أمريكا.

وأصبحت الأرجنتين على أعتاب تحقيق ثلاثية تاريخية بعد الفوز بالفعل بلقب كوبا أمريكا في النسخة الماضية في 2021 وكأس العالم في 2022 في قطر.

والإنجاز الوحيد المماثل في كرة القدم العالمية هو فوز إسبانيا ببطولة أوروبا مرتين متتاليتين في عامي 2008 و2012 بينما توجت بينهما بكأس العالم في 2010 بجنوب افريقيا.

وقال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين "نحاول دائما اللعب بنفس الطريقة، "الحمض النووي لهذا الفريق لم يتغير، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية. سنحاول الفوز بالمباراة النهائية. طريقتنا في الأداء لن تتغير، لكن بالتأكيد النهائي دائما يكون مميزا".

وعلى الجانب الآخر تأمل كولومبيا في إحراز لقبها الأول في كوبا أمريكا منذ 23 عاما بعد أن حققت لقبها الوحيد في 2001 عندما استضافت البطولة.

وصلت كولومبيا للمباراة النهائية بعد فوزها على أوروغواي 1-صفر رغم حصول دانييل مونوز على البطاقة الحمراء وستخوض المباراة النهائية بسجل خال من الهزائم يمتد على مدار 28 مباراة متتالية إذ تعود آخر هزيمة تلقاها الفريق إلى فبراير 2022 أمام الأرجنتين.

وقال نيستور لورينزو مدرب كولومبيا "نعلم من هو منافسنا، لكن يتعين علينا خوض المواجهة بدافع قوي وندرك أنها مباراة مختلفة. "إنها مباراة تتجاوز بالفعل على كل ما فعلناه ولدينا هذه الفرصة للاستمتاع بها ولدينا الفرصة للعب أمام أبطال العالم".

ولعب جيمس رودريغيز دورا محوريا في نجاح كولومبيا إذ حطم رقم ليونيل ميسي القياسي في تهيئة أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في نسخة واحدة من البطولة بست تمريرات.

وقال سكالوني عن رودريغيز "هو لاعب رائع، لكننا لا نركز أبدا على لاعب واحد. نحن نركز على الفريق.

وسيسعى النجم الأرجنتيني ميسي الذي سجل هدفه الأول في البطولة في الفوز على كندا 2-صفر في قبل النهائي إلى إضافة لقب آخر إلى مسيرته الحافلة بعد تعرضه للهزائم في أول أربعة نهائيات كبرى شارك فيها (كأس العالم مرة واحدة وكوبا أمريكا ثلاث مرات) منذ 2007.

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