كولومبيا تقصي أوروجواي في ليلة تاريخية لخاميس رودريجيز وتواجه الأرجنتين بنهائي كوبا أمريكا

المصدر: د ب أ

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واصل منتخب كولومبيا مغامرته في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، بعدما تأهل للمباراة النهائية في المسابقة.

وتحدى المنتخب الكولومبي النقص العددي في صفوفه، بعدما لعب بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني، وانتصر 1 / صفر على منتخب أوروجواي، مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينتش) في الدور قبل النهائي للبطولة القارية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وتقمص جيفرسون ليرما دور البطولة في اللقاء، الذي أقيم على ملعب (بنك أو أميركا) بمدينة شارلوت، عقب تسجيله هدف كولومبيا الوحيد في الدقيقة 39.

وجاء الهدف من صناعة النجم المخضرم خاميس رودريجيز، الذي بات أول لاعب يصنع 6 أهداف في نسخة واحدة في تاريخ كوبا أمريكا، محطما الرقم القياسي للأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي صنع 5 أهداف لبلاده في النسخة الماضية عام 2021.

واضطر منتخب كولومبيا للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، عقب طرد دانييل مونوز لحصوله على الإنذار الثاني.

ورغم النقص العددي ونزول النجم المخضرم لويس سواريز لأرض الملعب من على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، لم تفلح محاولات أوروجواي في تسجيل ولو هدف التعادل والاتجاه بالمباراة إلى ركلات الترجيح.

وضرب منتخب كولومبيا، الذي توج باللقب مرة وحيدة عام 2001، موعدا في المباراة النهائية مع نظيره الأرجنتيني حامل اللقب، مساء الأحد المقبل بالتوقيت المحلي (صباح الاثنين القادم بتوقيت جرينتش)، عقب فوز أبطال العالم 2 / صفر على كندا في مواجهة المربع الذهبي الأخرى.

في المقابل، يلعب منتخب أوروجواي مع نظيره الكندي في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع مساء بعد غد السبت بالتوقيت المحلي (صباح الأحد القادم بتوقيت جرينتش).

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