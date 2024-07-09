بيلامي مدرباً لمنتخب ويلز

المصدر: رويترز

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أعلن اتحاد ويلز لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين كريج بيلامي مدربا لمنتخب ويلز الأول حتى عام 2028.

وسيحل بيلامي مهاجم مانشستر سيتي وليفربول ونيوكاسل يونايتد السابق، الذي شارك في 78 مباراة دولية بين عامي 1998 و2013، محل روب بيدج الذي أقيل الشهر الماضي بعد فشله في قيادة الفريق إلى نهائيات بطولة أوروبا 2024.

وقال بيلامي في بيان "إنه لشرف عظيم لي أن تتاح لي فرصة قيادة منتخب بلادي وهذه هي اللحظة الأكثر فخرا في مسيرتي. لقد كان حلمي النهائي دائما أن أصبح مدربا لمنتخب ويلز وجاهز لهذا التحدي".

وخاض بيلامي (44 عاما) أول مباراة دولية له عندما كان عمره 18 عاما وحمل شارة قيادة الفريق بعد اعتزال رايان جيجز في 2007.

ومنذ اعتزاله عام 2014، قاد بيلامي فريق كارديف سيتي تحت 18 عاما وكان مدربا مساعدا للمدرب فينسن كومباني في أندرلخت وبيرنلي.

وانضم إلى بيرنلي مع كومباني في 2022 وصعد للدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول.

وهبط بيرنلي في نهاية الموسم الماضي، ورحل كومباني في مايو آيار ليصبح مدربا لبايرن ميونيخ ليخلفه سكوت باركر.

وقال بيلامي في بيان أصدره النادي "منذ اللحظة الأولى التي دخلت فيها ملعب التدريب في بيرنلي، عرفت أنه النادي المناسب لي وأحببت كل لحظة منذ ذلك الحين. لكن فرصة أن أكون مدربا لويلز بلدي كانت دائما حلما يراوضني وفرصة يصعب رفضها".

وأخفقت ويلز في التأهل إلى بطولة أوروبا 2024 بعد خسارة المباراة الفاصلة أمام بولندا بركلات الترجيح، وانتهت فترة بيدج بعد مباراتين وديتين الشهر الماضي، إذ تعادل سلبيا مع جبل طارق وخسر 4-صفر أمام سلوفاكيا.

وستكون مهمة بيلامي الأولى العودة للتصنيف الأول في دوري الأمم الأوروبية، وسيخوض مباراته الأولى على أرضه أمام تركيا في السادس من سبتمبر أيلول المقبل. وتضم المجموعة أيضا أيسلندا والجبل الأسود.

وقال بيلامي "سألتزم تماما بتطوير هذا الفريق ومتحمس لمواصلة النجاح في كرة القدم الويلزية. لا أستطيع الانتظار لبدء مبارياتنا في دوري الأمم في سبتمبر".

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