موراتا يقترب من الانتقال لميلان الإيطالي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكر تقرير إعلامي، اليوم الثلاثاء، أن ألفارو موراتا، قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم، اقترب من الانضمام لفريق ميلان الإيطالي.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن موراتا (31 عاما) يعتزم الانتقال من أتلتيكو مدريد بعقد يمتد حتى 2027.

ويتوقع أن يقود موراتا المنتخب الإسباني في مباراته أمام المنتخب الفرنسي، التي تقام في وقت لاحق من اليوم، بالدور قبل النهائي ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ولعب موراتا لريال مدريد في فترتين، ويوفنتوس فترتين، وأتلتيكو مدريد فترتين، وتشيلسي .

وأنهى ميلان الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الإيطالي، بفارق نقاط كبير، خلف جاره وغريمه التقليد إنتر ميلان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز