بايرن ميونيخ يعلن التعاقد مع الجناح أوليسي من كريستال بالاس

المصدر: رويترز

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أعلن نادي بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد تعاقده مع الجناح مايكل أوليسي لمدة خمس سنوات قادما من كريستال بالاس.

وذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن بايرن سيدفع 60 مليون يورو (64.15 مليون دولار) شاملة الإضافات لجلب اللاعب (22 عاما) والمولود في لندن إلى ملعب أليانز أرينا.

وسجل أوليسي 10 أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة في 19 مباراة الموسم الماضي رغم الإصابات التي طاردته.

وقال أوليسي "أريد أن أثبت نفسي على أعلى المستويات ومساعدة بايرن على الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب في السنوات المقبلة".

وذكرت تقارير أن العديد من الأندية كانت ترغب في الحصول على خدمات اللاعب بما فيها تشيلسي ونيوكاسل يونايتد قبل أن يختار في النهاية العمل مع المدرب فينسن كومباني.

وعلى الرغم من ولادته في إنجلترا، لعب أوليسي سبع مباريات مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما نظرا لإنه ولد لأم فرنسية/جزائرية.

وتم اختياره ضمن تشكيلة فرنسا المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس التي تبدأ في يوليو.

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