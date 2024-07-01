إيربس حارسة مرمى مانشستر يونايتد وإنجلترا تنضم لباريس سان جيرمان لمدة عامين

المصدر: رويترز

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع ماري إيربس حارسة مرمى مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا لكرة القدم لمدة عامين.

ووقعت اللاعبة (31 عاما) مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي للسيدات بعد انتهاء عقدها مع يونايتد مؤخرا.

وقالت إيربس "أرغب في مواصلة النجاح لمساعدة باريس سان جيرمان على التقدم بين أندية النخبة في أوروبا.

"معا، سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة النادي على التألق وجعل جماهيرنا فخورة به".

وانضمت حارسة ليستر سيتي ونوتنجهام فورست وريدينج السابقة إلى يونايتد في 2019. وسجلت رقما قياسيا في الدوري الممتاز للسيدات من خلال الحفاظ على شباكها نظيفة 14 مرة في موسم 2022-2023، قبل مساعدة يونايتد على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات في 2024، وهو أول لقب كبير لهم.

وحققت إيربس نجاحا دوليا برفع بطولة أوروبا مع إنجلترا 2022 ومساعدتهم في الوصول إلى نهائي كأس العالم في أستراليا في العام التالي.

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