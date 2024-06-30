تغيير اسم ملعب بايرن ميونخ إلى فرانز بيكنباور

المصدر: د ب أ

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ذكرت مجموعة مونشنر ميركور الإعلامية اليوم الأحد أن ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونخ سيتغير عنوانه تخليدا لذكرى أسطورة كرة القدم الألماني فرانز بيكنباور.

وسيتحول فيرنر هايسنبرج آلي 25 إلى فرانز بيكنباور بلاتز 5 في المستقبل، حيث اشتهر المدافع الألماني بارتداء القميص رقم 5.

وناقش أعضاء مجلس مدينة ميونخ هذا الموضوع يوم الجمعة الماضي، ويبقى الحصول على الضوء الأخضر لإقراره بمثابة إجراء شكلي.

وتوفي بيكنباور في 7 يناير عن عمر يناهز 78 عاما، وفاز كلاعب عام 1974 بكأس العالم مع ألمانيا الغربية إنذاك ، ومدربا في عام 1990

كما سيتم تكريمه بوضع تمثال له أمام ملعب أليانز أرينا.

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