الأرجنتين تواجه بيرو بدون ميسي وسكالوني

المصدر: رويترز

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سيحرم منتخب الأرجنتين من جهود نجمه المخضرم ليونيل ميسي عندما يخوض مباراته في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا لكرة القدم في الولايات المتحدة غدا الأحد في مواجهة بيرو بسبب إصابة في الفخذ.

وتعرض ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات للإصابة خلال فوز الأرجنتين 1-صفر على تشيلي الأسبوع الماضي.

ورغم عدم مشاركة ميسي في تدريبات الأرجنتين مساء الخميس فإن بعض التوقعات ترشحه للتعافي والمشاركة في مباراة بلاده في دور الثمانية في الرابع من يوليو تموز المقبل.

وقال وولتر سامويل المدرب المساعد للصحفيين الليلة الماضية من خلال مترجم "سننتظر يوما بعد يوم تطور حالته... ولتجنب كثرة الأسئلة حول هذا الموضوع فإنه لن يشارك في مباراتنا المقبلة."

وحضر سامويل المؤتمر الصحفي الليلة الماضية بدلا من المدرب ليونيل سكالوني الذي عاقبه الاتحاد القاري المشرف على البطولة بالإيقاف لمباراة واحدة بسبب تأخر فريقه في العودة من غرف الملابس قبل الشوط الثاني في مباراتيه السابقتين.

وربما يشعر جمهور كرة القدم في ميامي بخيبة أمل نتيجة غياب ميسي بينما يتوقع أن تجتذب المباراة حضورا جماهيريا كبيرا.

لكن بالنظر لتأهل الأرجنتين لدور الثمانية وفرصتها الكبيرة في تصدر مجموعتها فقد تقرر تجنب أي مخاطرة ربما يتعرض لها لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

وفي حالة الخسارة أمام بيرو فإن الأرجنتين فقط ستفقد الصدارة لصالح كندا إذا حققت الأخيرة فوزا كبيرا على تشيلي.

ويتوقع أن تريح الأرجنتين عددا من لاعبي الصف الأول في مباراة بيرو وأن تستعين بجهود الصاعدين الموهوبين أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد وفالنتين كاربوني لاعب إنتر ميلان الإيطالي. ويبلغ عمر كل منهما 19 عاما.

وقال سامويل "لا نقلل من قوة المنافس... دائما نلعب من أجل الفوز."

ومن جهة أخرى تحتاج بيرو إلى تحقيق الفوز على الأرجنتين وتأمل في الوقت نفسه أن تخسر كندا أمام تشيلي لتحافظ على آمالها في التأهل لدور الثمانية.

وفي المباراتين السابقتين لها في البطولة تعادلت بيرو بدون أهداف مع تشيلي وخسرت 1-صفر أمام كندا. وجاءت الهزيمة أمام كندا بعد طرد لاعب بيرو ميجيل أراوخو.

ورغم النتائج يبقى خورخي فوساتي مدرب بيرو متفائلا.

وقال فوساتي "في الشوط الأول كنا ندا لكندا وكنا أكثر ندية لها من الأرجنتين في مواجهتهم وأنا هنا أتحدث عن الأرجنتين بطلة العالم حاليا."

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