مساعد حكم يسقط مغشياً عليه في مباراة بيرو وكندا بكأس كوبا أمريكا

المصدر: رويترز

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سقط مساعد حكم مغشيا عليه في الشوط الأول لمباراة بيرو وكندا ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم والتي أقيمت في أجواء حارة ورطبة في كانساس سيتي أمس الثلاثاء.

وسقط أومبرتو بانيوي مغشيا عليه خلال الوقت بدل الضائع للشوط الأول ولفت حارس مرمى كندا ماكسيم كريبو انتباه الطاقم الطبي.

وتم علاج الحكم المساعد القادم من جواتيمالا على جانبي الملعب وعاد للوقوف على قدميه لفترة وجيزة قبل نقله على محفة.

و‬ساعد هدف سجله المهاجم جوناثان ديفيد في الشوط الثاني كندا على تحقيق الفوز 1-صفر على بيرو، التي أنهت المباراة بعشرة لاعبين، لتعزز آمالها في التأهل لمراحل خروج المغلوب.

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