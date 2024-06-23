هانسن أسطورة ليفربول واسكتلندا يخرج من المستشفى

المصدر: رويترز

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قالت عائلة آلان هانسن، مدافع ليفربول واسكتلندا السابق، اليوم الأحد عبر موقع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على الإنترنت إنه خرج من المستشفى لمواصلة تعافيه في المنزل بعد إصابته بمرض.

وقال ليفربول في وقت سابق من شهر يونيو حزيران الجاري، إن هانسن (69 عاما) كان في حالة خطيرة في المستشفى.

ويعتبر هانسن أحد أفضل لاعبي اسكتلندا على الإطلاق، وارتدى شارة قيادة ليفربول لمدة أربع سنوات خلال الفترة التي قضاها في النادي التي استمرت 14 عاما، وخاض 26 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وقال ليفربول في بيان إن هانسن، وزوجته وعائلته يودون شكر الجميع على "رسائل الحب والدعم المذهلة".

وقال النادي نقلا عن أسرة هانسن "لقد كان الأمر مؤثرا وساعد بشكل كبير، كما أننا نقدر بشدة الاحترام المستمر الذي تم إظهاره لخصوصيتنا بينما يواصل آلان تعافيه".

ووقع بوب بيزلي مدرب ليفربول السابق مع هانسن قادما من فريق بارتيك ثيسل في عام 1977، وقضى مسيرة رائعة مع الفريق فاز خلالها بالدوري الإنجليزي ثماني مرات، وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأربعة ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

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