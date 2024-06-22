مدرب دورتموند يستكمل رخصه التدريبية في ويلز

المصدر: د ب أ

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يخضع نوري شاهين، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، للدراسة في ويلز من أجل الحصول على الرخصة التدريبية التي يحتاجها.

وذكرت صحيفة "رور ناخريشتين" أن شاهين /35 عاما/ لا يملك سوى الرخصة التدريبية "أيه"، ولهذا السبب كان يعمل كمدير فريق وليس كمدرب في تجربته التدريبية السابقة في أنطاليا سبور التركي.

ولكن، هذا غير ممكن في ألمانيا، حيث إنه في الدوري الألماني (بوندسليجا)، يجب على كل مدرب أن يكون حاصلا على رخصة التدريب المحترفة التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أو على الأقل بدأ الدورة التدريبية الخاصة بها.

ولذلك، يدرس شاهين في الاتحاد الويلزي لكرة القدم لتوفير الوقت للحصول على رخصته.

وفي ألمانيا، يشترط أن يحمل المدرب الرخصة التدريبية "أيه" لمدة عامين للمشاركة في دورة للحصول على رخصة المحترفين. ولكن في ويلز يكفي أن يحمل المدرب الرخصة "أيه" لعام واحد.

ويواجه خليفة إدين ترزيتش عبئا مزدوجا، حيث تستمر الدورة التدريبية لمدة 15 شهرا، ويجب عليه أن يتولى تدريب الفريق.

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