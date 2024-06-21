أصحاب روما الإيطالي يتطلعون لشراء إيفرتون الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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دخل فرهاد موشيري، مالك نادي إيفرتون الإنجليزي، في مفاوضات مع مجموعة فريدكين، بشأن بيع محتمل للنادي.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مجموعة فريدكين، والتي تملك كذلك نادي روما الإيطالي، تتطلع لشراء حصة 94 % في النادي الإنجليزي والمملوكة لشركة موشيري (بلو هيفن).

وقال نادي إيفرتون في بيان له: "تلقت شركة بلو هيفن اهتماما كبيرا من العديد من الأطراف من أجل الاستثمار في النادي".

وأضاف: "النادي يمكنه التأكيد اليوم، 21 يونيو، أنه تم فتح باب المفاوضات بشكل حصري مع مجموعة فريدكين وذلك من أجل الحصول على أغلبية الأسهم في إيفرتون".

وتابع البيان: "تعمل كافة الأطراف الآن على إنهاء العملية، وفي الوقت ذاته يواصل النادي عمله كالمعتاد".

وأوضح: "سنوافيكم بالتفاصيل حال توافرها، وذلك عبر وسائل النادي الإعلامية".

وأنهى إيفرتون الموسم الماضي في المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك رغم خصم ثماني نقاط من رصيده، بسبب قواعد الربح والاستدامة.

ومن المقرر أن ينتقل الفريق إلى ملعبه الجديد في بروملي مور دوك في موسم 2025/2026، حيث سيتم الانتهاء من أعمال بناء الملعب في ديسمبر المقبل.

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