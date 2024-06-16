كولومبيا تقسو على بوليفيا بثلاثية وديا استعدادا لكوبا أمريكا

المصدر: د ب أ

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تلقى منتخب كولومبيا دفعة معنوية جيدة قبل خوض غمار بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) لكرة القدم، التي تنطلق هذا الأسبوع بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتغلب منتخب كولومبيا 3 / صفر على نظيره البوليفي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي، صباح اليوم الأحد بالتوقيت العالمي (جرينتش).

وافتتح جون أريناس التسجيل مبكرا لمصلحة كولومبيا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميلاه جون كوردوبا ولويس دياز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 25 و42 على الترتيب.

ولعب المنتخبان بعشرة لاعبين عقب طرد دانيال مونورز من كولومبيا، وسيزار ميناتشو من بوليفيا في الدقيقة 68.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخبين لكأس أمريكا الجنوبية، حيث أوقعت القرعة المنتخب الكولومبي في المجموعة الرابعة بالدور الأول للمسابقة، برفقة منتخبات البرازيل وكوستاريكا وباراجواي.

في المقابل، يلعب منتخب بوليفيا في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات بجانب منتخبات الولايات المتحدة وأوروجواي وبنما.

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