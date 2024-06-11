بيع تذكرة تدريب رونالدو مع البرتغال مقابل 800 يورو

المصدر: رويترز

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طُرحت تذاكر مشاهدة تدريب البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده في جلسة مفتوحة يوم الجمعة المقبل في مقر الفريق ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في فستفاليا مقابل 800 يورو (858.32 دولار).

وسيشارك رونالدو، الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية للرجال برصيد 128 هدفا في 204 مباراة رسمية، في بطولة أوروبا للمرة السادسة بعد بلوغه النهائي في أول ظهور له بالبطولة عام 2004 وفوزه باللقب عام 2016 في فرنسا.

ويدافع رونالدو (39 عاما) عن ألوان قميص النصر السعودي منذ 2023.

ونفدت التذاكر البالغ عددها 6000 تذكرة للحصة التدريبية في دقائق معدودة عندما تم طرحها للبيع، ويتم الآن عرض بعضها بكميات صغيرة مقابل المئات من اليورو.

وتم عرض العديد من التذاكر مقابل 400 يورو بينما تم بيع تذاكر أخرى مقابل 800 يورو على أحد المواقع الالكترونية الألمانية.

وستلعب البرتغال مع جمهورية التشيك في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة السادسة يوم 18 يونيو حزيران قبل أن تواجه تركيا وجورجيا.

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