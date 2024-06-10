رئيس يويفا: التدخل الحكومي والاستثمار تحديات هائلة لكرة القدم

المصدر: د ب أ

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قال ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إن التدخل الحكومي المتزايد في شئون اللعبة بالإضافة للاستثمار، يعتبران من أبرز التحديات التي تواجه اللعبة.

وفي حديثه خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال تشيفرين إن الرياضة والقوانين في أوروبا متوافقة، مدافعا عن استقلالية اللعبة.

وأضاف: "الرياضة مختلفة تماما عن بيع بيبسي أو كوكا كولا، نظام الرياضة يعمل منذ 100 عاما".

وكانت محكمة العدل الأوروبية ومحكمة إسبانية قضتا بأن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لا يمكنهما استغلال سلطتهما لتهديد الأندية التي تشارك في بطولات أخرى مثل دوري السوبر الأوروبي، ورغم ذلك لا يعني هذا الحكم أن تنظيم تلك البطولة سيكون واقعا.

ولم يرغب تشيفرين في مناقشة الأمر واكتفى بالقول إن العديد من الحكومات ترغب في التدخل في الرياضة.

وأضاف: "الرياضة لها شعبية كبيرة، لكنهم لا يعلمون أن ذلك قد يؤدي لنتائج عكسية".

وتابع رئيس يويفا : " الرياضة قوية لأنها تحظى بنظام، يمكنك أن تصعد من الدرجة الرابعة إلى الثالثة وتمضي في طريقك للدرجة الأولى، ومن ثم يمكنك المنافسة في البطولات الأوروبية، إذا تم منح ذلك الامتياز فقط للفرق الكبرى ولم يسمح للباقي، ستنتهي كرة القدم".

وأوضح أن الرياضة تتمحور حول القيم ويجب إدارتها بشكل مختلف، مضيفا : "كمحام أعتقد أن قوانين الرياضة والقوانين الأوروبية متوافقة".

وقال: "أوروبا ليست في وضع جيد، الحكومات لديها العديد من المشاكل لحلها، لكن ليس من بينها التدخل في شئون الرياضة".

وبالحديث عن الاستثمار قال تشيفرين : "التحدي الأكبر هو منع استحواذ الكيانات أو صناديق التحوط التي تفتقد إلى هياكل ملكية تتسم بالشفافية على أندية كرة القدم".

وأضاف: "تعدد ملكية الأندية يزيد من تعقيد مسألة اللعب المالي النظيف، ونحن نحاول إيجاد حل لتلك الأزمة".

وتابع تشيفرين: "في الوقت الذي يتواصل فيه الاهتمام بالاستثمار الرياضي، اعتقد أن التحدي الرئيسي هو كيف نتعامل بذكاء ونسمح بدخول الاستثمار للعبة، بدون إلحاق الأضرار بالرياضة".

وأوضح: "هذا أمر معقد، وليس لدينا سلطة تنفيذ القانون، وفي الوقت الذي يعد فيه الاستثمار هاما من أجل تطور اللعبة، يجب على المستثمرين اتباع القوانين".

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