دفعة معنوية لهولندا بعد عودة دي يونج للتدريبات قبل انطلاق بطولة أوروبا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال رونالد كومان مدرب هولندا اليوم الأحد إن فرينكي دي يونج عاد إلى التدريب الجماعي في دفعة معنوية للمنتخب الأول قبل أسبوع واحد من افتتاح مبارياته في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وتعقد الجماهير المحلية آمالا كبيرة على صانع اللعب في قيادة هولندا في البطولة المقامة في ألمانيا. وانضم لاعب برشلونة إلى التدريبات الجماعية للمنتخب لأول مرة اليوم بعدما خاض تدريبات فردية على مدار الأسبوع الماضي.

وعانى دي يونج من إصابات في الكاحل هذا الموسم ولم يخض أي مباراة منذ أبريل الماضي.

وأبلغ كومان مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة أيسلندا في روتردام غدا الاثنين في آخر مباراة ودية قبل انطلاق البطولة "كان ضمن (المجموعة في) التدريبات لكننا أبعدناه عن أي التحام (في كرات مشتركة)".

وأضاف "من المحتمل ألا يتمكن فرينكي من خوض المباراة الأولى.

"لكن يمكننا الانتظار حتى المباراة الثانية أو الثالثة. هناك احتمالية (للمشاركة).

"حتى لو لم يتمكن من خوض أول مباراتين فسيظل ضمن خططنا. لكن إذا بدا أنه سيغيب عن دور المجموعات بأكمله فقد يتعين عليّ إعاده التفكير في قرار ضمه (للتشكيلة)".

وأعلنت هولندا عن تشكيلتها النهائية المكونة من 26 لاعبا يوم الجمعة الماضي، ويحق لها تبديل أي لاعب للإصابة قبل أن تخوض مباراتها الأولى في المجموعة الرابعة أمام بولندا في هامبورج يوم الأحد المقبل.

وردا على سؤال حول جاهزية بقية تشكيلة هولندا، قال كومان "حصل عدد من اللاعبين على بعض الراحة قرب نهاية الموسم وعادوا بكامل طاقتهم.

"هناك أيضا مجموعة لم تكن جاهزة بعد (لخوض) 90 دقيقة كاملة، لكننا تمكننا من التدرب بشكل جيد".

وأضاف المدرب الهولندي "الأمر متروك لنا لتخفيف زمام الأمور في الوقت المناسب وللتعافي وبدء المباراة الأولى بشكل جيد".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز