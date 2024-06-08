الكاميرون تطوي صفحة الخلافات بفوز كبير على الرأس الأخضر

المصدر: رويترز

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أحرز القائد فينسن أبو بكر هدفين لتضع الكاميرون أسابيع من الاضطرابات المحيطة بمنتخبها الوطني خلف ظهرها وتفوز 4-1 على الرأس الأخضر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 في ياوندي اليوم السبت.

وبهذا الفوز تساوى الفريق مع ليبيا في صدارة المجموعة الرابعة بسبع نقاط من أول ثلاث مباريات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل المدافع مايكل نجاديو في عودته للفريق بعد غياب دام عامين ليمنح الكاميرون التقدم في الدقيقة 13 بعد ركلة ركنية نفذها زميله نيكولاس نجامالو.

وأرسل نجامالو الجناح الأيسر تمريرة حاسمة جاء منها الهدف الثاني بعد 12 دقيقة بعدما أرسل تمريرة عرضية قوية حولها أبو بكر في الشباك من مدى قريب بعدما تراجع الفريق المنافس للدفاع.

وقلص جاميرو مونتيرو الفارق في الدقيقة 37، بعدما انطلق خلف دفاع أصحاب الأرض ولحق بالكرة قبل الحارس أندريه أونانا.

وحصل نجامالو على ركلة جزاء بعدها بثلاث دقائق بعد مخالفة من ديراي دوارتي نفذها القائد أبو بكر بنجاح ليعيد الفارق إلى هدفين لصالح الكاميرون.

وباتت النتيجة 4-1 في الدقيقة 54 بعدما أرسل نجاديو تمريرة عرضية حولها تولو نوهو نحو الشباك.

واستمر تألق صاحب الأرض حين أنقذ الحارس أونانا ركلة جزاء نفذها كين بينا في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

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