وزيرة الداخلية الألمانية تسلط الضوء على الأمن وتطلب من الجمهور الاستمتاع ببطولة "يورو 2024"

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن ألمانيا ستجري عملية ضخمة للشرطة لتأمين بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) لكن يجب على المشجعين الخروج والاستمتاع بالبطولة.

وذكرت فيزر، التي تشمل حقيبتها الوزارية قطاع الرياضة، لإذاعة دويتشلاند فونك، إن البطولة المقررة من 14 يونيو إلى 14 يوليو في 10 مدن ألمانية ستشكل "جهدا كبيرا" من حيث نشر الأفراد المكلفين بالتأمين.

وأضافت: "سيكون لدينا 22 ألف شرطي اتحادي في الخدمة كل يوم فقط من أجل بطولة أمم أوروبا لكرة القدم ".

وأوضحت فيزر أن سيناريوهات التهديد في البطولة تشمل أفرادا يتصرفون من تلقاء أنفسهم، مثل الأسبوع الماضي في مدينة مانهايم حيث تم طعن شرطي حتى الموت على يد مهاجر أفغاني.

وقالت إن الأمن على رأس أولوياتها في وظيفتها لكنها طلبت أيضا من الجميع تحقيق أقصى استفادة من البطولة.

وأضافت: "هذا شيء أقوله للجميع في ألمانيا .. تطلعوا إلى البطولة. اذهبوا إليها".

وقالت فيزر إن البطولة يجب أن تجلب "وقتا أكثر راحة ، حيث يمكننا الاستمتاع بفريقنا الوطني مرة أخرى وربما لا نفكر دائما في أسوأ الأشياء التي تلعب حاليا دورا معينا في السياسة الخارجية والداخلية"

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز