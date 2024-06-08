منطقة ميونخ تخشى استخدام الألعاب النارية في حفل افتتاح (يورو 2024)

المصدر: د ب أ

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أعربت إدارة منطقة ميونخ عن قلقها بشأن استخدام الألعاب النارية المخطط له في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، بألمانيا يوم الجمعة القادم، مشددة على أن ذلك ربما يكون مثالا سيئا.

وكشفت الإدارة لمحطة (أيه آر دي) التليفزيونية الألمانية أن إدارة الإطفاء طلبت من اللجنة المنظمة للبطولة الامتناع عن استخدام الألعاب النارية عندما تم الإعلان عن تلك الخطط في يناير الماضي.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إن الحفل الذي سيقام بملعب (أليانز أرينا) في مدينة ميونخ الألمانية قبل المباراة الافتتاحية للمسابقة القارية بين منتخبي ألمانيا واسكتلندا، يتضمن "مشاركة المصنعين والشركات المهنية بما يتوافق مع لوائح الصحة والسلامة في الدولة المضيفة".

وأعلن يويفا أن الألعاب النارية ، بما في ذلك 60 منها يتم حملها باليد ، من المؤثرات الخاصة.

وأشارت إدارة المنطقة إلى أن مخاوفها تتعلق "بتأثير الإشارات تجاه المشجعين، الذين يؤدي استخدامهم غير المصرح به للألعاب النارية بانتظام إلى مخاطر وإصابات ملموسة".

ورغم ذلك، فقد أفادت المنطقة بأن تأثير الإشارة هذا لا يشكل أساسا للحظر طالما أن "المنتجات معتمدة، ويستخدمها موظفون معتمدون ولا تشكل أي مخاطر".

ويُحظر استخدام الألعاب النارية في الملاعب الألمانية دون الحصول على موافقة رسمية، مما أدى إلى نزاع طويل الأمد بين المشجعين، الذين ما زالوا يستخدمونها، والاتحادات، وعادة ما يتم تغريم الأندية عندما يستخدم مشجعوها الألعاب النارية.

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