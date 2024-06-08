انتصارات مهمة للمغرب وساحل العاج في تصفيات كأس العالم

المصدر: رويترز

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انتهت مباريات، الجمعة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بتحقيق ساحل العاج بطلة القارة والمغرب، الذي بلغ الدور قبل نهائي لكأس العالم، لانتصارات مهمة بينما تعادلت نيجيريا مع ضيفتها جنوب أفريقيا لتظل بلا انتصار في التصفيات حتى الآن.

ورفع المغرب، الذي أصبح أول منتخب أفريقي يبلغ المربع الذهبي لكأس العالم في قطر، رصيده إلى ست نقاط من مباراتين ليتصدر المجموعة الخامسة متقدما بثلاث نقاط على زامبيا.

ومنح حكيم زياش التقدم مبكرا للمغرب من ركلة جزاء سددها بقوة بعد ست دقائق من اللعب، قبل أن يقدم براهيم دياز التمرير الحاسمة بعدما أرسل تمريرة منخفضة نحو الواعد إلياس بن صغير الذي سدد مباشرة من مدى قريب ليضاعف تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 67.

وقلص البديل إدوارد شيلوفيا الفارق لزامبيا قبل عشر دقائق من النهاية بتسديدة منخفضة في الزاوية الضيقة للحارس ياسين بونو بعد انطلاقة فردية.

ويلعب المغرب أمام الكونجو يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أغادير بعدما كان من المقرر إقامة المباراة في الكونجو الديمقراطية.

وقاد سيكو فوفانا ساحل العاج للفوز، في أول مباراة تخوضها على ملعبها منذ التتويج بكأس الأمم الأفريقية في فبراير شباط الماضي، وسجل هدف الانتصار 1-صفر على الجابون لتتصدر المجموعة السادسة.

وسجل المخضرم ثيمبا زواني هدفا لتتقدم جنوب أفريقيا في الشوط الأول على مضيفتها نيجيريا التي تعادلت بعد 37 ثانية من بداية الشوط الثاني عن طريق فيسايو ديلي-باشيرو لاعب مانشستر سيتي السابق.

وظلت نيجيريا بلا فوز بعدما تعادلت في أول ثلاث مباريات في المجموعة الثالثة، لتفرط في الفوز مرتين على ملعبها.

وفي وقت سابق اليوم، واصلت ليسوتو نجاحها في المجموعة الثالثة وفازت 2-صفر على زيمبابوي في جوهانسبرج.

ولدى ليسوتو، التي تعادلت مع نيجيريا في مستهل مبارياتها في التصفيات في نوفمبر تشرين الأول، خمس نقاط بعد ثلاث مباريات لتتصدر المجموعة.

وقلبت بوروندي تأخرها لتتعادل 1-1 مع كينيا في مباراة أقيمت في مالاوي.

وانضمت موزامبيق وأوغندا إلى الجزائر وغينيا في صدارة المجموعة السابعة بعد انتصارين على أرضهما اليوم.

وفازت موزامبيق 2-1 على الصومال، بينما تفوقت أوغندا 1-صفر على بوتسوانا في كمبالا.

وسجلت أنجولا هدفا بعد دقيقتين أمام إسواتيني لتحقق الفوز وتحافظ على سجلها خاليا من الخسارة في المجموعة الرابعة لتتأخر بنقطتين عن ليبيا صاحبة الصدارة.

وفازت مدغشقر 2-1 على جزر القمر لتحقق انتصارها الثاني في ثلاث مباريات في المجموعة التاسعة.

وتتشارك مدغشقر في الصدارة مع جزر القمر وغانا حيث يتنافسون على مقعد في كأس العالم 2026 التي ستقام في أمريكا الشمالية.

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