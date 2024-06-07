المنتخب الأنجولي يفوز على إسواتيني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق منتخب أنجولا لكرة القدم أول انتصار له في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ، بتغلبه على منتخب إسواتيني 1 / صفر اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة.

وسجل هدف الفوز للمنتخب الأنجولي لاعبه كريستوفاو باسيينسيا في الدقيقة الثانية.

ورفع منتخب أنجولا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، حيث كان تعادل في أول مباراتين، فيما ظل منتخب إسواتيني بلا رصيد في قاع الترتيب.

ويتصدر المجموعة حاليا منتخب ليبيا برصيد سبع نقاط يليه المنتخب الأنجولي، ويتواجد المنتخب الكاميرون، الذي يواجه الرأس الأخضر غدا السبت، في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف خلف الرأس الأخضر.

بينما يتواجد المنتخب الموريتاني في المركز الخامس بنقطة واحدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز