بلجيكا تختار 25 لاعبا لبطولة أوروبا

المصدر: رويترز

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قال دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا اليوم الجمعة إن قائمة الفريق المشاركة في بطولة أوروبا لكرة القدم ستضم 25 لاعبا بعد أن قرر عدم ضم اسم إضافي للتشكيلة رغم دعوة اثنين من اللاعبين الشبان للمعسكر التدريبي خلال الأسبوع الماضي.

وضمت بلجيكا بالفعل 25 لاعبا، أي أقل بلاعب واحد عن العدد المسموح به في البطولة التي تستضيفها ألمانيا، لكنها دعت أرنه إنجلز ومانديلا كيتا للتدرب مع الفريق هذا الأسبوع مما أثار تكهنات بإمكانية ضم أحدهما.

لكن تيديسكو أكد أنهما لن يشاركا في البطولة.

وقال في مؤتمر صحفي "قررنا المشاركة في بطولة أوروبا بتشكيلة تضم 25 لاعبا.

"يتعلق الأمر كله بروح المجموعة. لم أكن أريد أن أخيب آمال لاعب شاب. كنت واضحا دائما أننا سنذهب إلى ألمانيا بصحبة 25 لاعبا".

يأتي ذلك رغم تأكيد المدرب استمرار وجود تساؤلات بشأن لياقة المدافعين يان فرتونجن وآرتور تيات.

ويكافح فرتونجن (37 عاما)، وهو أكثر لاعبي بلجيكا خوضا للمباريات الدولية برصيد 154 مباراة، للتعافي من إصابة في الفخذ بينما يعاني الظهير الأيسر تيات من إصابة في الكاحل.

وقال تيديسكو "لن يمر وقت طويل قبل عودة فرتونجن. بالطبع ليس من السهل عليه أن يجلس على مقاعد البدلاء لكنه لاعب مهم في تشكيلتنا".

وأكد أن تيات سيغيب لفترة أطول.

وأشار إلى أن كوين كاستيلز المحترف في الدوري الألماني سيكون الحارس الأول لمنتخب بلجيكا الذي سيفتقد خدمات تيبو كورتوا حارس ريال مدريد. وسيشارك كاستيلز في آخر مباراة استعدادية للمنتخب أمام لوكسمبورج في بروكسل غدا السبت وسيلعب أيضا في بطولة أوروبا.

قال تيديسكو "حراس المرمى الآخرون هم أيضا حراس كبار لكن التفاصيل هي التي ضمنت أن يصبح كاستيلز حارس المرمى الأول".

وستخوض بلجيكا أولى مبارياتها في بطولة أوروبا أمام سلوفاكيا في فرانكفورت يوم 17 يونيو

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