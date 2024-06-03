هداف كأس الأمم الأفريقية مثّل غينيا الاستوائية بشكل غير قانوني لمدة 11 عاماً

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت وثائق صادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تفاصيل إيقاف إميليو نسوي هداف كأس الأمم الأفريقية الأخيرة لمدة ستة أشهر بعدما لعب بشكل غير قانوني مع غينيا الاستوائية لمدة 11 عاما.

وحصل المهاجم نسوي (34 عاما)، الذي لعب لأندية برمنغهام سيتي وميدلسبره، على جائزة هداف كأس الأمم التي أقيمت في ساحل العاج في يناير حين تألقت غينيا الاستوائية بشكل مثير عندما تغلبت على البلد المضيف في دور المجموعات لتبلغ دور الستة عشر.

ولم يكن من المفترض أن يلعب نسوي مع غينيا الاستوائية وظهر ذلك حين نشر الفيفا اليوم الاثنين قرارا للجنة الانضباط بشأنه.

وأكد القرار، الذي تم اتخاذه في العاشر من مايو، أنه لم يكن ينبغي السماح لنسوي بتمثيل الدولة الصغيرة الواقعة في أفريقيا الوسطى وقد تم فرض عقوبات عليه سابقا بالإضافة إلى رفض طلب تغيير جنسيته الرياضية.

وعلى الرغم من ذلك، واصلت غينيا الاستوائية اختياره دون عقاب قبل أن يتدخل الفيفا بعد أكثر من عشر سنوات من قراره برفض طلب نسوي باللعب للدولة الأفريقية.

وُلد نسوي في بالما دي مايوركا لأم إسبانية وأب من غينيا الاستوائية ومثل إسبانيا على مستوى الناشئين والشبان وسجل في كأس العالم للشباب عام 2009.

ورفض الفيفا طلب نسوي اللعب لغينيا الاستوائية لأنه حصل على جنسيتها بعد أن مثل إسبانيا.

وفي هذا الوقت كان قد شارك بالفعل في مباراتين مع المستعمرة الإسبانية السابقة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 وتم تغريم غينيا الاستوائية لاحقا.

وعلى الرغم من العقوبات، واصل نسوي اللعب دوليا وخاض مباريات في تصفيات كأس العالم 2018 و2022 بالإضافة لمشاركته في ثلاث بطولات لكأس الأمم.

ولم يقدم الفيفا أي تفسير لسبب إعادة النظر فجأة في وضع نسوي، لكن في 24 مايو جردت غينيا الاستوائية من النقاط الست التي جمعتها من مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر.

وسجل نسوي هدف الفوز في كلتا المباراتين ضد ناميبيا وليبيريا. وتم إيقافه لمدة ستة أشهر عن لعب كرة القدم الدولية على الرغم من أنه أعلن بالفعل اعتزاله الدولي بعد كأس الأمم الأفريقية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز