كاف يعلن عن لوائح النسخة الجديدة من دوري الأبطال والكونفيدرالية

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن لوائح النسخة الجديدة لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) للموسم المقبل 2024/2025.

وقال (كاف) عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين إنه تقرر إقامة الدور التمهيدي للبطولتين خلال الفترة من 16 إلى 18 أغسطس المقبل علي أن يكون دور المجموعات في الفترة ما بين أكتوبر و ديسمبر.

وأضاف أنه تقرر إقامة الإدوار الإقصائية من دور الثمانية وحتي النهائي خلال الفترة من مارس إلي شهر مايو من العام المقبل.

وأوضح أن الإتحادات الــ12 الأولي طبقاً للتصنيف لها الحق في إدراج ومشاركة ناديين في نسختي دوري الأبطال والكونفدرالية وهم الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، مصر، ليبيا، المغرب، نيجيريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، السودان، تونس، تنزانيا.

وشدد أنه سيتم فتح باب تسجيل قوائم الفرق التي ستشارك في الدور التمهيدي الأول خلال الفترة من الأول وحتى 20 من يوليو المقبل ويتم مد الفترة بالنسبة للفرق التي تشارك في الدور التمهيدي الثاني وما قبل مرحلة المجموعات خلال الفترة من 21 يوليو الي 31 أغسطس ، بينما سيكون هناك قيد للأندية قبل بداية دور المجموعات خلال الفترة من الأول وحتى 30 سبتمبر ، وفترة القيد الأخيرة في الإنتقالات الشتوية خلال الفترة من الأول وحتى 31 من يناير 2025 بحد أقصي 7 لاعبين بما فيها إستبدال 4 لاعبين.

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