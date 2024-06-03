لينكر : بيلينجهام سيكون ركنا أساسيا في نجاح المنتخب الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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يعتقد جاري لينكر، مهاجم المنتخب الإنجليزي السابق، أن جود بيلينجهام سيكون ركنا أساسيا في نجاح المنتخب الإنجليزي، بقيادة المدير الفني جاريث ساوثجيت، ببطولة أمم أوروبا يورو 2024.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن لينكر يتوقع مستقبلا باهرا للفريق وإنه سيشعر بصدمة كبيرة إذا لم يفز الفريق ببطولة كبرى في العشر سنوات المقبلة.

وقال لينكر عن بيلينجهام، الذي قدم موسما رائعا في أول مواسمه مع الريال مع الفوز بلقب الدوري الإسباني ودوري الأبطال :"جود أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا وهو مازال يبلغ 20 عاما".

وأضاف :"إنه لاعب مذهل. قاد ريال مدريد طوال الموسم. سيكون لاعبا مهما للغاية لجاريث ساوثجيت والمنتخب الإنجليزي في الصيف. إذا تألق بيلينجهام سيتألق المنتخب الإنجليزي".

وأكد :"أعتقد أن المنتخب الإنجليزي من أبرز المرشحين لنيل اللقب هذه المرة. دائما ما نكون مرشحين، ولكن على الأرجح لا نكون نستحق، ولكن مع هذه المجموعة من اللاعبين الشباب أنا واثق من اننا سنفوز بشيء ما".

وأكمل :"سواء كان هذا في هذه البطولة- يمكن أن يحدث هذا لأن كل الفرص ستكون متاحة- ولكني أعتقد أننا سنكون منافسين شرسين في الأربع أو الخمس بطولات المقبلة".

وقال :" سأكون مصدوما، إذا لم نفز ببطولة مع هذه المجموعة من اللاعبين".

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