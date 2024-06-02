ناجلسمان يهنئ الريال ويشيد بأداء دورتموند في نهائي أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

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هنأ يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، فريق ريال مدريد الإسباني على تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام، مرسلا في الوقت ذاته كلمات تشجيعية لفريق بوروسيا دورتموند الالماني (الوصيف).

وأعرب ناجلسمان عن تطلعه للترحيب بلاعبين من كلا الناديين في صفوف المنتخب الألماني خلال المعسكر التدريبي للفريق استعدادا لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وقال ناجلسمان: "تهانينا لتوني كروس وأنطونيو روديجر على الفوز بدوري أبطال أوروبا مع الريال. اعتزال كرة القدم وأنت تمتلك 6 ألقاب في المسابقة الكبرى هو أمر فريد من نوعه ويستحق وداعا رائعا للاعب استثنائي مثل توني كروس".

وتوج ريال مدريد بدوري الأبطال للمرة الـ15 في تاريخه، عقب فوزه 2 / صفر على دورتموند مساء أمس السبت في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي أقيمت على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وعزز الريال رقمه القياسي كأكثر الأندية حصولا على الكأس ذات الأذنين، موسعا الفارق الذي يفصله أمام أقرب ملاحقيه ميلان الإيطالي إلى 8 ألقاب.

ويستعد كروس، الذي عاد لمنتخب ألمانيا في مارس الماضي، لإنهاء مشواره الطويل مع الساحرة المستديرة بعد أمم أوروبا، التي تستضيفها ألمانيا على ملاعبها في الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل.

وصرح ناجلسمان "أتطلع للعمل الجاد مع الفريق بأكمله اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء وضمان حصول كروس على الوداع الذي يستحقه مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأوروبية".

من جانبه، قال كروس لشبكة (سكاي) التلفزيونية بعد نهائي دوري أبطال أوروبا إن ألمانيا "بعيدة كل البعد عن كونها المرشحة للفوز بلقب أمم أوروبا، لكن سيكون من الخطأ الذهاب للبطولة دون أن يكون الفوز باللقب هدفا لها".

ومن المقرر أن ينضم روديجر وكروس بالإضافة إلى نيكلاس فولكروج ونيكو شلوتربيك، ثنائي دورتموند، لمعسكر منتخب ألمانيا استعدادا لأمم أوروبا هيرتسوجيناوراخ غدا الاثنين.

لن يكون اللاعبون الأربعة جاهزين للعب مباراة المنتخب الألماني الودية ضد أوكرانيا في نفس اليوم، لكن من المتوقع أن يخوضوا اللقاء الودي الثاني والأخير ضد اليونان يوم الجمعة القادم.

أوضح ناجلسمان أن فولكروج وشلوتيربيك "لا يزال فخورا بأدائهما الملهم، ليس فقط في ويمبلي الذي استضاف نهائي دوري الأبطال".

ومن جانبه، أشاد رودي فولر، المدير الرياضي لاتحاد الكرة الألماني، بأداء دورتموند في دوري الأبطال، حيث قال "من المؤسف لكرة القدم الألمانية أن بوروسيا دورتموند لم يتمكن من اتخاذ الخطوة الأخيرة نحو لقب دوري أبطال أوروبا في ويمبلي. لكنهم كانوا جديرين بالصعود للنهائي ويمكنهم أن يفخروا برحلة دولية ملهمة".

وتأهل دورتموند لنهائي دوري الأبطال، رغم نتائجه المخيبة على المستوى المحلي، وحلوله في المركز الخامس بترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا) خلال الموسم المنصرم.

في المقابل، أكد بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم: "فريق المدرب إدين ترزيتش يجسد الفضائل التي بدونها ستكون كرة القدم أقل أهمية بكثير: روح الفريق والشغف والاستمتاع باللعب".

وشدد نويندورف "يمكن لبوروسيا دورتموند أن يفخر بالموسم الذي قدمه في دوري الأبطال. حتى الخسارة في النهائي أمام ريال مدريد لا تغير ذلك".

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