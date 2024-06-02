أنشيلوتي: فوز ريال بدوري الأبطال للمرة 15 كان أصعب من المتوقع

المصدر: رويترز

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قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 15، ليعزز رقمه القياسي، كان أصعب من المتوقع اليوم السبت.

وسجل ريال مدريد هدفين متأخرين ليهزم بروسيا دورتموند الألماني 2-صفر في ملعب ويمبلي.

وأبلغ أنشيلوتي محطة (موفيستار بلس) التلفزيونية الإسبانية: "لم أعتد الفوز باللقب مطلقا، لأنه كان صعبا، صعبا جدا، أكثر من المتوقع. في الشوط الثاني، كنا أفضل، أكثر توازنا لم نفقد الكرة كثيرا... إنه حلم مستمر.

"في الشوط الأول كنا كسالى بعض الشيء، فقدنا الكرة ولعبوا كما يحلوا لهم".

وقال داني كاربخال، الذي سجل الهدف الأول، "بعد مجريات الشوط الأول، لم نستحق حتى الذهاب إلى غرف الملابس (في الاستراحة) متعادلين... لكنها كرة القدم نحن سعداء جدا جدا جدا".

ووصف جود بلينجهام لاعب وسط إنجلترا وريال مدريد الليلة بأنها الأفضل في حياته.

وقال بلينجهام "دائما ما حلمت بخوض هذه المباريات.. تخوض غمار الحياة وهناك الكثير من الأشخاص الذين يقولون إنك لا تستطيع فعل الأشياء. كنت بخير حتى رأيت وجه أمي وأبي، أخي الصغير موجود هناك وأحاول أن أكون قدوة له. تعجز الكلمات عن وصف شعوري. إنها أفضل ليلة في حياتي".

أما دورتموند فقد تجرع هزيمة أخرى في نهائي دوري الأبطال بملعب ويمبلي بعد سقوطه أمام بايرن ميونيخ في 2013.

وقال ماتس هوملز مدافع دورتموند إن فريقه لعب ببسالة لكنه خسر أمام منافس قوي.

وأضاف هوملز "كانوا يقومون بذلك لما يبدو أنه 100 عام على هذا النحو".

وقال إيدن تيرزيتش مدرب دورتموند إن فريقه افتقر لحاسة التهديف.

وأضاف "لم نستغل فرصنا. لكنهم حافظوا على هدوئهم وتوجوا أبطالا عن جدارة".

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