تعزيزات أمنية في "ويمبلي" قبل انطلاق نهائي دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

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شهد محيط ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن، تعزيز الإجراءات الأمنية، وذلك قبل انطلاق مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تجمع بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، في وقت لاحق من اليوم السبت.

وقال كريس براينت، مدير لجنة البطولات والفعاليات بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: "لقد تعلمنا من الدروس وسنتخذ إجراءات إضافية".

وأشار براينت إلى ما حدث في نهائي أمم أوروبا عام 2021، حينما اقتحم أكثر من 2000 مشجع إنجليزي الملعب بدون تذاكر، وذلك لمشاهدة مباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي البطولة التي توجت بها إيطاليا.

وتتضمن الإجراءات الجديدة بوابات وأسوارا جديدة للدخول، وغرفة تحكم داخلية لمراقبة سلوك الجماهير.

وذكرت تقارير أن التعزيزات الأمنية الجديدة كلفت مبلغ 5 ملايين يورو (37ر6 مليون دولار)، بالإضافة إلى 2500 رجل أمن في مباراة اليوم السبت.

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