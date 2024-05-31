(فيفا) يوافق على إجراء تعديلات في اللوائح لتحسين ظروف لاعبات كرة القدم

المصدر: د ب أ

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وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على إجراء بعض التعديلات في لوائحه والتي من شأنها أن تعزز من الإجراءات التي توفر حماية إضافية وراحة لاعبات كرة القدم والمدربين، وذلك حسبما أوضح (فيفا) في بيان له اليوم الجمعة.

وسيتم العمل بتلك التغييرات ابتداء من غد السبت الأول من يونيو، وستشمل العديد من الحقوق للاعبات وكذلك حمايتهن لتشمل الأبناء بالتبني والأمهات غير الطبيعيات.

وستهتم اللوائح الجديدة بالأبعاد الجسدية والنفسية والاجتماعية للاعبات وذلك في حال عدم القدرة على تأدية مهامهن بسبب الدورة الشهرية أو بسبب مشكلات طبية متعلقة بالحمل.

كما سيتم حث الاتحادات على السماح للاعبات بالتواصل مع عائلاتهن أثناء تواجدهن مع المنتخب الوطني.

وقال إيمليو جارسيا سيلفيرو، رئيس الشئون القانونية في (فيفا) : "الاتحاد الدولي ملتزم بتنفيذ إطار منظم ومناسب لاحتياجات اللاعبات والمدربين".

وأضاف: "كمنظمة عصرية، من واجب (فيفا) الاستماع لأطراف اللعبة وأن يجعل لوائحه متوافقة مع تلك الأطر في كرة القدم الاحترافية".

ولفتت العديد من اللاعبات الانتباه في الفترة الأخيرة، إلى الحاجة إلى مزيد من الرعاية للسيدات في كرة القدم، حيث قامت كل من ميلاني ليوبولز وسفينيا هوث بالاعتزال الدولي عقب ولادتهما.

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