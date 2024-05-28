مايكل أوين: بيلينجهام لديه فرصة قوية للفوز بالكرة الذهبية

المصدر: د ب أ

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يرى مايكل أوين نجم منتخب إنجلترا السابق أن مواطنه جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد لديه فرصة قوية للفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم بعد أدائه الرائع في أول موسم له مع الفريق الإسباني.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري للمرة الـ 36 في تاريخه حيث خسر مباراة واحدة، واعتلى جدول الترتيب بفارق 10 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

ويتصدر بيلينجهام قائمة هدافي ريال مدريد في مشواره ببطولة الدوري بتسجيله 19 هدفا إضافة إلى أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا قادت الفريق للتأهل للمباراة النهائية.

كما يعد لاعب الوسط أكثر اللاعبين صناعة للفرص تحت ضغط المنافسين في دوري أبطال أوروبا (19 فرصة) منها 4 تمريرات حاسمة لزملائه انتهت بأهداف.

ويستعد بيلينجهام للانضمام لقائمة منتخب إنجلترا التي ستشارك في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) بعد مشاركته في المباراة النهائية لدوري الأبطال، حيث يسعى منتخب الأسود الثلاثة للفوز بأول لقب كبير بعد التتويج بكأس العالم 1996.

ويعد بيلينجهام من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، وسيكون أول لاعب إنجليزي يحصل عليها منذ حصول أوين على الجائزة في 2001.

وصرح أوين عبر قناة (تي إن تي سبورتس) "الكرة الذهبية يفوز بها اللاعبون الذين يقدمون موسما استثنائيا ليس على المستوى الفردي فقط بل وفازوا بأكثر من لقب".

وأضاف "لقد فاز بيلينجهام بالدوري الإسباني، وإذا فاز بدوري الأبطال، وبفضل بريقه مع الفريق، فإن الحديث سيكون دائرا بشأن أحقيته".

وأشار نجم منتخب إنجلترا السابق "سيعتمد الكثير أيضا على مشوار المنتخب الإنجليزي في يورو 2024، فإذا قدم بطولة جيدة وتأهل المنتخب لأدوار متقدمة، ستكون لديه فرصة قوية في الفوز بالجائزة"

ويستعد بيلينجهام لمواجهة فريقه السابق بوروسيا دورتموند في ملعب ويمبلي يوم السبت المقبل، حيث يسعى ريال مدريد للفوز باللقب للمرة الـ15 في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي بكونه أكثر الأندية الفائزة باللقب.

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