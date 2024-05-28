عرض كرة نهائي مونديال البرازيل في مزاد علني الشهر المقبل

المصدر: د ب أ

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من المقرر طرح إحدى الكرات المباراة النهائية لمونديال البرازيل 2014 في مزاد علني ، مقابل قيمة تتراوح بين 40 و60 ألف يورو، بحسب ما أكد دار مزادات ام جرونفالد في برلين اليوم الثلاثاء

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الألماني على نظيره الأرجنتيني 1 /صفر والتتويج بلقب كأس العالم.

وسيقام مزاد بيع الكرة يوم 28 يونيو المقبل بعد الحصول على تصريح من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وسجل ماريو جوتزه هدف الفوز لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 113 ليقود بلاده لإحراز لقبها الرابع في كأس العالم على استاد ماراكانا في ريو دي جانيرو.

ويتم عرض باقي الكرات التي استخدمت في المباراة النهائية للمونديال يوم 13يوليو 2014 ، في المتحف الألماني لكرة القدم في دورتموند.



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