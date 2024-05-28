جوندوجان سيرتدي شارة تحمل ألوان العلم الألماني في يورو 2024

المصدر: د ب أ

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قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن تكون شارة القيادة التي سيرتديها إلكاي جوندوجان في المباريات الودية المقبلة وفي كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألوان العلم الوطني، بعد جدال حول الشارة في السابق.

واتخذ اتحاد الكرة الألماني هذا القرار قبل المباراتين الوديتين أمام أوكرانيا واليونان الأسبوع المقبل ويورو 2024 التي تنطلق في ألمانيا يوم 14يونيو المقبل.

وفي يورو 2020 ارتدى القائد السابق مانويل نوير شارة بألوان قوس قزح، قبل أن يفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقا في الأمر.

وحظر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ارتداء شارة قوس قزح (شعار مجتمع الميم) في مونديال قطر 2022 وهدد بإصدار عقوبات رياضية بحق المخالفين، علما بان منتخب ألمانيا ودع البطولة من دور المجموعات.

وقرر اتحاد الكرة الألماني العام الماضي ضرورة أن تكون شارة القيادة بألوان العلم الوطني، الأسود والأحمر والذهبي، مرة أخرى في أقرب فرصة.

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