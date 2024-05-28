ميتروفيتش هداف الهلال السعودي يقود صربيا في بطولة أوروبا

المصدر: رويترز

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أعلن دراجان ستويكوفيتش مدرب منتخب صربيا تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعبا للمشاركة في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وسيحمل دوسان تاديتش لاعب وسط فناربخشه التركي شارة قيادة الفريق. وسينضم صانع اللعب (35 عاما) إلى مهاجم الهلال السعودي ألكسندر ميتروفيتش الهداف التاريخي لصربيا الذي سجل خمسة أهداف في تصفيات البطولة.

وتصدر ميتروفيتش قائمة هدافي الهلال هذا الموسم برصيد 28 هدفا وقاده للفوز بلقب دوري المحترفين السعودي، لكنه تأخر بفارق سبعة أهداف عن كريستيانو رونالدو مهاجم النصر وهداف البطولة.

ويُعد دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس أحد اللاعبين المؤثرين الآخرين في تقدم صربيا بالبطولة القارية، إذ سجل 13 هدفا في 33 مباراة بالدوري الإيطالي.

ورغم مشاركتها في أربع من آخر خمس بطولات لكأس العالم، لم تتأهل صربيا إلى بطولة أوروبا منذ عام 2000 عندما شاركت تحت اسم جمهورية يوغسلافيا السابقة وبلغت دور الثمانية.

وستخوض صربيا، التي احتلت المركز الثاني في مجموعتها بالتصفيات، مباريات البطولة ضمن المجموعة الثالثة إلى جوار إنجلترا والدنمرك وسلوفينيا.

وفيما يلي تشكيلة صربيا في بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا:

حراسة المرمى: فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش (تورينو) ودوردي بيتروفيتش (تشيلسي) وبريدراج رايكوفيتش (ريال مايوركا).

مدافعون: ستراينيا بافلوفيتش (سالزبورج) ونيكولا ميلينكوفيتش(فيورنتينا) وسرديان بابيتش (سبارتاك موسكو) وميلوش فيليكوفيتش(فيردر بريمن) وأوروش سبايتش (رد ستار بلجراد) ونيمانيا ستويتش (باتشكا توبولا).

لاعبو الوسط: ساشا لوكيتش (فولهام) ونيمانيا جوديلي (إشبيلية) ونيمانيا مكسيموفيتش (خيتافي) وإيفان إيليتش (تورينو) وسرجان ميايلوفيتش (رد ستار بلجراد) وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش (الهلال) ودوسان تاديتش (فناربخشه) ولازار ساماردزيتش (أودينيزي) وفيلكو بيرمانسيفيتش (سبارتا براج) وفيليب كوستيتش (يوفنتوس) وأندريا زيفكوفيتش (باوك اليوناني) وفيليب ملادينوفيتش (باناثينايكوس) وميات جاتشينوفيتش (ايك أثينا).

مهاجمون: ألكسندر ميتروفيتش (الهلال) ودوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس) ولوكا يوفيتش (ميلان) وبيتار راتكوف (سالزبورج). (إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

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