أنشيلوتي: ريال مدريد لا يفتقد للثقة قبل مواجهة بوروسيا دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

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قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إن فريقه لا يفتقد للثقة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه اعترف بأنه لا يزال يشعر بالقلق قبل النهائي رغم خبرته ونجاحه الكبير في تلك البطولة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ريال مدريد سيواجه بوروسيا دورتموند، يوم السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "ويمبلي" حيث يمكن لأنشيلوتي أن يحقق لقبه الرابع في دوري أبطال أوروبا كمدرب، أكثر من أي مدرب آخر في تاريخ المسابقة.

ورغم مرور 40 عاما على أول مشاركة له في نهائي البطولة حينما كان لاعبا في روما عام 1984، أكد أنشيلوتي / 64 عاما/ أنه لا شيء تغير فيما يتعلق بتجربته في الاستعداد لتلك المباراة.

وقال أنشيلوتي: "الأيام التي تسبق النهائي تكون دائما متشابهة، يكون هناك إثارة لأنها المباراة الأكبر في الموسم للجميع، نحن سعداء بتواجدنا في النهائي وهناك حالة من القشعريرة وكأنها المرة الأولى".

وأضاف: "شاركت ثلاث مرات في النهائي كلاعب وست مرات كمدرب، أنا سعيد بوجودي في النهائي، ربما سأكون قلقا فيما بعد لكن حتى ذلك الحين سأحاول التمتع بتلك اللحظات".

وتابع: "أنظر إلى فريقي وأرى أنهم يشعرون بالثقة ويمكنني رؤية تركيزهم الكامل على النهائي، هذا يجعلك تشعر بالراحة".

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