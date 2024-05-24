مدرب إشبيلية ينتقد معاملة برشلونة لأساطيره بعد إقالة تشابي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتقد كيكي سانشيز مدرب إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تعامل برشلونة مع أساطيره بعدما أعلن الفريق اليوم الجمعة إقالة مدربه تشابي هرنانديز بنهاية الموسم.

وأعلن برشلونة إقالة تشابي بعد أربعة أسابيع من تأكيد استمراره في منصبه حتى نهاية الموسم المقبل. وكان تشابي قد أعلن في يناير الماضي أنه سيرحل عن منصبه بنهاية الموسم لكنه عدل عن قراره الشهر الماضي.

وأشار فلوريس إلى إقالة رونالد كومان، لاعب برشلونة السابق، من تدريب الفريق في 2021 ورحيل ليونيل ميسي هدافه التاريخي بعدما حالت مشكلات النادي المالية دون تجديد عقده.

وقال قبل مواجهة برشلونة في الجولة الختامية للدوري "لا ينبغي أن أقول هذا، لكن برشلونة يسيء معاملة أساطيره. يا لها من مسيرة سيئة.

"(حدث ذلك) مع كومان وميسي والآن مع تشابي، يا للسوء. أتمنى أن تعامل الأندية أساطيرها بصورة جيدة. سيكون هذا رائعا.

"تشابي هو أحد أساطير النادي. فاز بالدوري الموسم الماضي لكن ذاكرة كرة القدم قصيرة. ثارت علامات استفهام حوله هذا العام من اللحظة الأولى. تساورني شكوك بشأن صحة الانتقادات التي تعرض لها".

وسينهي برشلونة الموسم في المركز الثاني في الدوري خلف ريال مدريد الذي حسم اللقب بالفعل. وسيقود تشابي فريقه للمرة الأخيرة عندما يواجه إشبيلية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز