فودن لا يود التفكير في احتمال رحيل غوارديولا عن السيتي

المصدر: رويترز

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قال فيل فودن لاعب خط وسط مانشستر سيتي‭‭‭ ‬‬‬بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في تصريحات قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي غدا السبت أمام الغريم المحلي مانشستر يونايتد إنه لا يريد التفكير في احتمال رحيل المدرب بيب غوارديولا الموسم المقبل.

وألمح غوارديولا، بعد قيادة فريقه لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، إلى احتمال الرحيل عند انتهاء عقده الموسم المقبل وقال إنه أقرب إلى الرحيل من البقاء في النادي.

وصرح فودن خلال مقابلة مع بي.بي.سي سبورت نشرت أمس الخميس "لم أتعلم أي شيء آخر بمعزل عنه... لذا سيكون الأمر غريبا عندما يرحل. لا أريد أن أفكر كثيرا في الأمر. أريد الاستمتاع بالأمور التي نقوم بها معه الآن".

وتوج فودن، الذي لعب في خطي الهجوم والوسط في سيتي هذا الموسم، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وسجل 27 هدفا وشارك في تهيئة 11 فرصة للتهديف في جميع المسابقات بينما كان يلعب في مركز الوسط وكذلك على الجناح عند الضرورة.

وقال فودن عن المدرب الإسباني "أشعر أن هناك مدربين آخرين يعقدون الأمور قليلا.

"أفضل نصيحة قدمها لي هذا الموسم هي... لا تحاول وكن فيل فودن في كل ما تقوم به. وأشعر أن هذه النصيحة حسنت الوضع كثيرا حقا".

ويُنسب الفضل إلى غوارديولا الآن في تطوير التنوع في أداء فودن بعد تعرض المدرب الإسباني لانتقادات لعدم منح اللاعب (23 عاما) وقتا كافيا للعب في المواسم السابقة.

وأضاف "أعتقد أني كنت أصدق ما كان يقوله المدرب. كنت واثقا بطريقة سير الأمور.

"عندما لم أكن ألعب، كنت أعلم أن هناك لاعبين أفضل مني. وكنت أعلم أنه كلما كبرت وكلما مر وقت أطول، ستكون هناك فرصة لي".

ورفض فودن الترجيحات بفوز سيتي بسهولة بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ملعب ويمبلي. وقال "لم يجعل يونايتد الأمور سهلة علينا العام الماضي".

وأضاف "عندما يتعلق الأمر بمباراة القمة المحلية، يمكن لأي طرف الفوز، لذا هذا شيء يجب أن نتطلع إليه ونكون في أفضل حالاتنا إذا أردنا الفوز".

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