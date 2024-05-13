غوارديولا: يجب أن نفوز على توتنهام وإلا سيتوج أرسنال باللقب

المصدر: رويترز

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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه خسر كل المباريات الأربع التي خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بملعب توتنهام هوتسبير لكن حامل اللقب يجب أن يغير ذلك عندما يحل ضيفا على فريق شمال لندن غدا الثلاثاء.

ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 85 نقطة من 36 مباراة ويتأخر بنقطة واحدة عن أرسنال الذي لعب مباراة إضافية.

وسيمنح فوز سيتي على توتنهام الأفضلية قبل الجولة الختامية من الدوري إذ يسعى للحصول على اللقب الرابع على التوالي وهو رقم قياسي.

وقال غوارديولا للصحفيين اليوم الاثنين "إذا لم نفز بالمباراة فلن نفوز بالدوري الإنجليزي، لذلك هذا ما يتعين علينا القيام به.

"اللعب هناك دائما صعب، خاصة هذا الموسم. إنهم شرسون للغاية. في أنفيلد يخسرون 4-صفر لكنهم يواصلون التمسك بما يؤمنون به".

وحقق سيتي فوزه الأول على ملعب توتنهام الجديد في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير الماضي، منهيا سلسلة من خمس هزائم متتالية على هذا الملعب.

وأضاف غوارديولا "نعرف ما نلعب من أجله. نعلم مدى صعوبة تحقيق ما حققناه مرة أخرى، لكن لدينا شيئا فريدا أمامنا".

وفاز فريق المدرب جوارديولا في آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 28 هدفا واستقبلت شباكه خمسة.

وأردف المدرب "الثبات كان موجودا وهذه هي الحقيقة.. أحفز اللاعبين وهم يحفزونني.

"نحاول أن نفعل شيئا مميزا لذا علينا أن نفوز في هذه المباراة.

"هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك وإلا سيصبح أرسنال بطل الدوري".

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