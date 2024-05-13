غوارديولا: جفارديول أثبت جدارته بعد صعوبات في البداية

المصدر: رويترز

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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن مدافعه يوسكو جفارديول واجه صعوبات في التأقلم مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكن ثقته تتزايد الآن بعد مساهمته التهديفية في خضم سباق المنافسة على اللقب.

وانضم الظهير الأيسر البالغ عمره 22 عاما إلى بطل الثلاثية قادما من رازن بال شبورت لايبزيج الألماني في أغسطس الماضي، ووقع عقدا مدته خمس سنوات مقابل مبلغ قدرته تقارير بنحو 90 مليون يورو (97 مليون دولار).

وأحرز اللاعب الدولي الكرواتي الذي لم يسجل في 32 مباراة سابقة مع سيتي خمسة أهداف في آخر سبع مباريات ليساعد فريقه على الضغط لتحقيق لقبه الرابع على التوالي وهو رقم قياسي غير مسبوق.

وقال غوارديولا للصحفيين بعد الفوز 4-صفر على فولهام يوم السبت الماضي "هناك جانب في كرة القدم وفي الحياة، وهو الثقة، الثقة عندما تفعل الأشياء وعندما يحين وقت اللعب، مع وجود الكثير من المباريات والحديث عن الأشياء غير المناسبة التي تقوم بها بالإضافة إلى الأشياء الجيدة.

"ولا يمكنكم نيسان أن هذا موسمه الأول في الدوري الإنجليزي، لذلك ليس من السهل التعامل مع الوضع وقد عانى في البداية قليلا، لأنه انضم إلى فريق فاز للتو بالثلاثية وكان خجولا بعض الشيء.

"إنه وقع لسنوات عديدة وأثبت لنفسه أنه قادر على القيام بذلك واللعب معنا".

ومنح غوارديولا لاعبيه راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز 5-1 على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز هذا الشهر.

وقال المدرب الإسباني "في اليوم الأول، ذهب (جفارديول) إلى مقر التدريب للتعافي، لذا فإن تركيزه ينصب على كرة القدم ويريد أن يكون أفضل دائما وعندما يحدث ذلك فإنك تمتلك شيئا خاصا بين يديك".

ويحل سيتي، صاحب المركز الثاني في الدوري برصيد 85 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف أرسنال الذي لعب مباراة أكثر، ضيفا على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس غدا الثلاثاء.

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