جماهير إيفرتون تصف صفقة بيع أسهم النادي بأنها "مهزلة"

المصدر: د ب أ

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طلب حملة أسهم نادي إيفرتون الإنجليزي من فرهاد موشيري مالك النادي بعدم بيع حصته لشركة 777 بارتنرز، ووصفوا هذه الصفقة بـ"المهزلة".

وكان موشيري اتفق على بيع حصته البالغة 94% للشركة الاستثمارية التي يقع مقرها في ميامي بالولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر، لكن رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم لم توافق بعد على إتمام الصفقة.

وأوردت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" بيانا منشورا على موقع إكس لحملة أسهم إيفرتون جاء فيه: "نحن أقدم جمعية للمساهمين في العالم ونشعر بقلق بالغ من عدم احترام نادينا من قبل فرهاد موشيري أكبر مساهم، وكذلك من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن محاولات إتمام هذه الصفقة".

وأضاف البيان "في ظل عدم اتخاذ رابطة الدوري الإنجليزي قرارا في الوقت المناسب، فإننا مصممون على ضرورة أن يقوم مجلس إدارة النادي وفرهاد موشيري بشكل خاص بإيقاف هذه الصفقة الضارة، وندرك أن 777 بارتنرز ليسوا المالكين المناسبين للنادي".

وأشار أيضا إلى أن "القائمين على الأمور لا يحترمون زملاءنا المساهمين وجماهيريتنا الرائعة في جميع أنحاء العالم، وكرة القدم بسبب السماح باستمرار هذه المهزلة، نحن نطالب بقرار فوري".

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