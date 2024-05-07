أنشيلوتي ينتظر "أمسية رائعة" في لقاء الريال وبايرن

المصدر: د ب أ

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يعتقد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن فريقه وكذلك بايرن ميونخ الألماني، منافس النادي الملكي في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، هما أفضل فريقين لديهما القدرة على شن هجمات مضادة على دفاعات منافسيهما في القارة العجوز الآن.

ويرى المدرب الإيطالي أن القدرات التي يتمتع بها لاعبو الفريقين، ستمنح "أمسية رائعة" لكرة القدم في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، الذي يقام بين الفريقين غدا الأربعاء على ملعب (سانتياجو برنابيو) في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتعادل الفريقان 2 / 2 في مباراة الذهاب التي جرت بينهما بألمانيا الأسبوع الماضي، مع اعتراف المدرب المخضرم بأن فريقه البافاري السابق بدا الأقوى.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "ريال مدريد وبايرن ناديان متشابهان، لديهما تقاليد وتاريخ عظيم بدوري أبطال أوروبا. نحن نحترمهم أيضا لأنهم لعبوا بشكل جيد للغاية. لقد كانوا أفضل منا في مباراة الذهاب".

شدد أنشيلوتي "كلا الفريقين يؤديان بشكل جيد للغاية في الهجمات المضادة لأننا نملك لاعبين جيدين وسريعين. إنهما الفريقان الأكثر خطورة في أوروبا في هذا الصدد، ولكن مع التوازن الجيد يمكننا التعامل مع هذا الخطر بشكل جيد".

وأكد أنشيلوتي، الذي فاز فريقه بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم في وقت سابق من الأسبوع الحالي، أن الأوكراني أندريه لونين سيعود لحراسة مرمى الريال مرة أخرى، بينما يواصل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا تعافيه من إصابة خطيرة.

وكان كورتوا لعب مع الريال ضد قادش يوم السبت الماضي بالدوري الإسباني.

وأحرز هاري كين، لاعب بايرن، هدفا من ركلة جزاء في مباراة الذهاب لكن بدا أن زميله في منتخب إنجلترا جود بيلينجهام حاول إيقافه قبل ركلة الجزاء، فيما يرغب أنشيلوتي في مواجهة أخرى متحضرة ولكن مثيرة في مدريد.

أكد مدرب الريال "ينبغي علينا أن نحترم الجميع. بيلينجهام وكين لديهما علاقة جيدة للغاية مع بعضهما البعض".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلا "يمكن أن يحدث أي شيء، لكننا نتطلع إلى ليلة مذهلة أخرى. قد تكون ليلة سحرية أخرى لجماهيرنا. دفاعيًا، كان بإمكاننا تقديم المزيد في مباراة الذهاب. نريد مباراة قوية".

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